Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Тебе и не надо, Сашок, ты просто удавись..."Бунт на оборонно...
  • ЭМИЛЬ ВАТМ
    "С джинсами и жвачкой была напряженка. Остальное всё было. Коммуналка вообще почти бесплатно.", _____________________...Зачем клеймить СССР?
  • Aleksandr Sobolev
    "Германия была уже обречена!" 😆 У СССР 1/9 часть территории была под войной, Германия вся разрушена! Потери в процен...Немцы бунтуют, но...

Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

-Я видел съемку, где председатель Совета Федерации Верхней палаты госпожа Валентина Матвиенко критически говорила о гастарбайтерах и о том, что школьный материал она сравнивала с низким уровнем образования, что это, мол, писал какой-то гастарбайтер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх