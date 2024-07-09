Фульвовая кислота – эликсир жизни

Благодаря уникальному свойству улучшать поглощение клетками антиоксидантов и электролитов фульвовая кислота является продуктом замедления старения, улучшения работы пищеварительного тракта и защиты мозга.
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