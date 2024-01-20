ВСУ заставили закрасить нацистские кресты и приказали пиарить БМП Bradley

В последнее время на появляющихся в Сети фотографиях украинской бронетехники гораздо реже стали встречаться кресты и другие обозначения, похожие на те, что применялись гитлеровскими войсками в годы Второй мировой войны.
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