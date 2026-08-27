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Газета.ру

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Бывший командующий армией Республики Сербской Ратко Младич умер в тюрьме

Бывший командующий армией Республики Сербской Ратко Младич умер в тюрьме

Генерал боснийских сербов Ратко Младич на вертолете недалеко от города Жепа на востоке Боснии, 1995 год © STR New/Reuters Бывший командующий армией Республики Сербской генерал Ратко Младич умер в тюрьме в возрасте 84 лет.

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