Бывший командующий армией Республики Сербской Ратко Младич умер в тюрьме

Генерал боснийских сербов Ратко Младич на вертолете недалеко от города Жепа на востоке Боснии, 1995 год © STR New/Reuters Бывший командующий армией Республики Сербской генерал Ратко Младич умер в тюрьме в возрасте 84 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии