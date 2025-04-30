Ефрейтор Святошенко остановил диверсионную группу ВСУ в зоне СВО

Ефрейтор Алексей Сидоренко нес боевое дежурство в районе одного из освобожденных Вооруженными силами России (ВС РФ) населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), когда заметил приближающийся к российским позициям вражеский дрон-камикадзе.
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