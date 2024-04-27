Кимаковский: число небоевых потерь танков Abrams у ВС Украины превышает боевые

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал о проблемах с эксплуатацией танков Abrams в ВСУ, отметив, что потери из-за неудовлетворительного ухода перекрывают потери на поле боя с ВС РФ.
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