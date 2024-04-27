Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Кому он там нужен, ворюга? Ни разу не военный.Баранец оценил во...
  • Николай Николаевич
    Назвал виновных,а не обвинил . Читать надо внимательно. Хотя и блогеры...Иран назвал Шойгу...
  • Олег Самойлов
    Так сейчас пентагонию превратили в главную партию пиндостании!Business Insider:...

Кимаковский: число небоевых потерь танков Abrams у ВС Украины превышает боевые

Кимаковский: число небоевых потерь танков Abrams у ВС Украины превышает боевые

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал о проблемах с эксплуатацией танков Abrams в ВСУ, отметив, что потери из-за неудовлетворительного ухода перекрывают потери на поле боя с ВС РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх