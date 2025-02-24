Совбез ООН принял американский проект резолюции по Украине в первоначальном виде

Совет Безопасности (СБ) ООН утвердил американский проект резолюции по украинскому конфликту. При этом были отклонены все изменения в текст, которые предлагали и Россия, и европейские страны, во вторник, 25 февраля, ТАСС.
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