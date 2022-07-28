Аналитики выяснили, где в России живут самые щедрые женихи (это не Москва)

Выводы сделаны на основании покупательского спроса колец для помолвки в разных регионах страны. фото: Legion MediaКрасивая романтическая традиция — подарить кольцо любимой девушке в день предложения руки и сердца ко многому обязывает мужчину.
Выводы сделаны на основании покупательского спроса колец для помолвки в разных регионах страны. фото: Legion MediaКрасивая романтическая традиция — подарить кольцо любимой девушке в день предложения руки и сердца ко многому обязывает мужчину.
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