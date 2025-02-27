В Стамбуле начались переговоры по работе посольств между Россией и США

В резиденции генерального консула США в Стамбуле проходят переговоры между представителями России и США, посвященные вопросам функционирования дипломатических миссий, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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