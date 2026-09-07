В США предупредили Украину о новых проблемах на фоне неудач на фронте

Положение Украины с каждым месяцем становится всё более шатким, и дело не только в линии фронта. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в разговоре с RT описал текущую ситуацию для Киева как «довольно отчаянную», выделив сразу несколько направлений, по которым давление нарастает одновременно.