В США предупредили Украину о новых проблемах на фоне неудач на фронте

Положение Украины с каждым месяцем становится всё более шатким, и дело не только в линии фронта. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в разговоре с RT описал текущую ситуацию для Киева как «довольно отчаянную», выделив сразу несколько направлений, по которым давление нарастает одновременно.
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