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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Линетт впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000

Линетт впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000

45-я ракетка мира Магда Линетт обыграла №11 Дарью Касаткину в третьем круге в Ухане – 6:2, 6:3.  Счет в личных встречах стал 4:3 в пользу Касаткиной.

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