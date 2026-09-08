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Объявлены 30 номинантов на "Золотой мяч" — 2026

Объявлены 30 номинантов на "Золотой мяч" — 2026

Стали известны 30 номинантов на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе «Золотой мяч» за 2026 год.

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