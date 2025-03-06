В Европарламенте раскритиковали оборонный проект фон дер Ляйен

Решение Еврокомиссии (ЕК) выделить в ближайшие годы на нужды обороны Евросоюза (ЕС) €800 млрд приведет к значительному увеличению налогов в странах сообщества, учитывая, что годовой бюджет блока равен €200 млрд.
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