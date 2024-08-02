В ходе визита в Китай глава МИД Украины Дмитрий Кулеба демонстративно получил по носу. Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил уехавший в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, критиковавший нацистский режим в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».