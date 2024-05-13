Как независимая экспертиза влияет на результаты судебных процессов

Независимая экспертиза представляет собой процесс, в рамках которого незаинтересованный специалист проводит анализ определенной ситуации, явления или материалов для предоставления профессионального мнения.
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