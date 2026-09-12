Официальные заявления Индии и Китая, опубликованные после переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу, выявили разногласия сторон в вопросе взаимосвязи пограничной проблемы и общего состояния двусторонних отношений, отмечает 12 сентября газета India Today.