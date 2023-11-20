В Юрге Кемеровской области сотрудники полиции приняли участие в мероприятии, направленном на повышение правовой грамотности детей

Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке накануне Дня правовой помощи детям. На встречу с учащимися школ города пришли старший юрисконсульт правового направления межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» старший лейтенант внутренней службы Олеся Газизова, помощник Юргинского межрайонного прокурора Елена Лиман, и.
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