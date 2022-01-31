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Переработки и неадекватные клиенты: с чем сталкиваются курьеры в РФ

Переработки и неадекватные клиенты: с чем сталкиваются курьеры в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая Пехотинцы и короли доставки продуктов - что нужно, чтобы работая обычным курьером зарабатывать больше, чем те, кому несешь еду? Бизнес по доставке продуктов питания в России просто расцветает, как хризантема в бабье лето.

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