Переработки и неадекватные клиенты: с чем сталкиваются курьеры в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая Пехотинцы и короли доставки продуктов - что нужно, чтобы работая обычным курьером зарабатывать больше, чем те, кому несешь еду? Бизнес по доставке продуктов питания в России просто расцветает, как хризантема в бабье лето.