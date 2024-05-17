Советский космический аппарат Венера-5 достиг Венеры Космический аппарат «Венера-5» приблизился к Венере 16 мая 1969 года.
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Советский космический аппарат Венера-5 достиг Венеры Космический аппарат «Венера-5» приблизился к Венере 16 мая 1969 года.
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