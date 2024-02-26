Эндокринолог Урбанова: увеличение груди у мужчин может указывать на рак

Одностороннее увеличение молочной железы у мужчин может указывать на рак, об этом "Газете.Ru" рассказала эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ксения Урбанова.
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