Axios: Глава МО Израиля Галант заявил Остину о подготовке Ирана к атаке

Глава израильского МО Йоав Галант и руководитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин провели переговорный процесс, в ходе которого обсуждалось общее положение дел на территории Ближневосточного региона.
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