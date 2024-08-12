Axios: Глава МО Израиля Галант заявил Остину о подготовке Ирана к атаке

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Глава израильского МО Йоав Галант и руководитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин провели переговорный процесс, в ходе которого обсуждалось общее положение дел на территории Ближневосточного региона.

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