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Poco X5 5G “Redwood”скоро выйдет: 120-гц дисплей и Snapdragon 778G Plus

Poco X5 5G “Redwood”скоро выйдет: 120-гц дисплей и Snapdragon 778G Plus

Компания Poco выпустит серию X5 уже в этом месяце, в которую войдут модели Poco X5 и X5 Pro 5G. По данным IT Home, новый Poco X5 5G уже появился в базе данных IMEI.

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