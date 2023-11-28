«Яндекс Лавка» добавила опцию совместного заказа

Онлайн-ретейлер «Яндекс Лавка» представила функцию совместного заказа для покупателей. На сервисе появилась возможность поделиться ссылкой на наполненную корзину с другими людьми при совместных покупках, рассказали в компании.
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