Электромобили Scout Motors получат спутниковую связь

Фольксвагеновское подразделение Scout Motors получит представительство на CES 2025 на следующей неделе, а также хорошие новости для тех, кто планирует использовать EV-мобили компании далеко, далеко на природе: Предстоящие внедорожник Traveler и пикап Terra будут иметь встроенную спутниковую связь.