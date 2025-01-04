Электромобили Scout Motors получат спутниковую связь

Фольксвагеновское подразделение Scout Motors получит представительство на CES 2025 на следующей неделе, а также хорошие новости для тех, кто планирует использовать EV-мобили компании далеко, далеко на природе: Предстоящие внедорожник Traveler и пикап Terra будут иметь встроенную спутниковую связь.
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