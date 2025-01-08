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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

inZOI – первая игра, которая будет использовать NVIDIA ACE для создания NPC на базе ИИ...

inZOI – первая игра, которая будет использовать NVIDIA ACE для создания NPC на базе ИИ...

inZOI – первая игра, которая будет использовать NVIDIA ACE для создания NPC на базе ИИKRAFTON объявила, что ее прямой конкурент The Sims от EA, inZOI, станет первой игрой, которая воспользуется технологией NVIDIA ACE для улучшения своих NPC.

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