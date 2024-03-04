Конгрессмен собрался дисквалифицировать Трампа из президентской гонки

REUTERS/Jay Paul Высокопоставленный конгрессмен-демократ Джейми Раскин заявил, что собирается подготовить законодательную инициативу о дисквалификации бывшего президента США Дональда Трампа из предвыборной гонки.
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