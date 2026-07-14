Путин обратился к бойцам СВО

Президент России Владимир Путин обратился к бойцам специальной военной операции (СВО). Глава государства передал слова военнослужащим во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым, находясь на территории российского региона, передает РИА Новости.
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