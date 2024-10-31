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Аргументы и Факты

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Клишас назвал четыре последствия решения КС по срокам исковой давности

Клишас назвал четыре последствия решения КС по срокам исковой давности

Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК назвал четыре последствия решения КС по срокам исковой давности в антикоррупционных исках.

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