Клишас назвал четыре последствия решения КС по срокам исковой давности

Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК назвал четыре последствия решения КС по срокам исковой давности в антикоррупционных исках.
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