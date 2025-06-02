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Уралвагонзавод передал русским войскам модернизированные танки Т-80БВМ

Уралвагонзавод передал русским войскам модернизированные танки Т-80БВМ

"Уралвагонзавод", входящий в "Ростех", поставил русским войскам партию модернизированных танков Т-80БВМ.

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