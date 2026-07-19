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Царьград

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Минобороны России уничтожило 161 украинский беспилотник за день

Минобороны России уничтожило 161 украинский беспилотник за день

Министерство обороны России сообщило, что в период с 08:00 до 20:00 дежурные силы ПВО уничтожили 161 украинский беспилотник над территориями нескольких российских областей, включая Крым и акваторию Черного моря.

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