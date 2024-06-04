Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    ничего удивительного и нового в нашем шоу бизнесе. Когда нет таланта, падает популярность, подходит старость, то в хо...1 июня День защит...
  • Юрий Пешков
    Дебил грамотный!!!Студентка-мусульм...
  • Вера смелых
    Вах-вах, хохлядь побежит доносы  строчить - это любимое дело хохляди.       Будем рады, если брацконароник свалит с с..."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...

Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?

Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?

Оля Полякова. И вот что она говорит: "«Вы получите там такое сопротивление, там каждая кошка захочет перегрызть российскому оккупанту глотку, потому что здесь их никто не ждет с цветами, никто не ждет, чтобы их освободили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх