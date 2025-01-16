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Багреева: 800 млн рублей сэкономил нацпроект транспортным компаниям Москвы

Багреева: 800 млн рублей сэкономил нацпроект транспортным компаниям Москвы

В национальном проекте «Производительность труда» приняли участие 20 столичных транспортных компаний, которые благодаря нацпроекту смогли сэкономить больше 800 млн рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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