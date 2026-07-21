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Почти 600 деклараций на зерно аннулировали в Алтайском крае

Почти 600 деклараций на зерно аннулировали в Алтайском крае

Документы были оформлены с различными нарушениями требований законодательства С начала 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проверили 1554 декларации о соответствии зерна.

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