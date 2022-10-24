Военное обозрение

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В «Ростехе» пообещали поставить российским ВС необходимое число дронов-камикадзе «КУБ» и «Ланцет»

В «Ростехе» пообещали поставить российским ВС необходимое число дронов-камикадзе «КУБ» и «Ланцет»

Российские производители дронов-камикадзе готовы поставлять их российской армии в необходимых объемах при условии соответствующего заказа.

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