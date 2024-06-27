Европейцев активно готовят к возвращению всеобщего призыва в армию

Вопрос боеспособности НАТО продолжает вызывать серьезную озабоченность на Западе. По мнению британской газеты Financial Times, реальный потенциал европейских армий в разы меньше, чем декларируется на бумаге.
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