Ольхон ассоциируется прежде всего с «буханками» и праворукими японскими внедорожниками. Однако и советское автомобильное наследие здесь ещё встречается — правда, чаще в виде бережно хранимых, но порядком потрёпанных временем останков.
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