Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Шейх ОАЭ публично поиздевался над Зеленским: в Киеве после этого признали, что их президент - политический труп

Шейх ОАЭ публично поиздевался над Зеленским: в Киеве после этого признали, что их президент - политический труп

Зеленский довел Украину и себя до того, что они оба уже стали общемировыми мемами. Пока президент Украины надувает щеки и призывает европейцев и остальной западный мир преподать урок России, он уже становится посмешищем не только в России, но и в других странах, причем, на том же Западе.

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Комментарии
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Елена Смирнова
Зелю нужно в клетку и возить по городам показательно!
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13 час.
Людмила Лиханова
Гнида нужен живым НАМ чтобы сдал все явки и пароли. А потом - по всей строгости закона ...
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9 час.
ог
олег годисов
Ну и хреновые американские врачи в Белом доме. Простейшую и отработанную операцию грамотно и квалифицированно сделать не могут!!!
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6 час.

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