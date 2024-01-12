«Россия за это ответит»: японский генсек Хаяси в бешенстве из-за слов Путина о Курилах

Сергей Николаевич

Может России что бы осадить японцев или по крайней мере озадачить их нужно предъявить права на Хокайдо. В 1803 году император Александр I в переписке с императором Японии, называл жителей Курил своими подданными, и это не встречало каких-либо возражений. Получается, что с точки зрения «исторических» прав Россия вполне может претендовать на север Хоккайдо, который не был освоен Японией, когда туда пришли русские. При этом айны, почему-то, мирно становились подданными России, а с японцами воевали, и война эта носила признаки геноцида со стороны Японии. Так что, претензии казаков на Хоккайдо (его северную часть) с исторической точки зрения более обоснованы, чем права японцев на тот же, Хоккайдо, не говоря уже о Курильских островах. Наши первые «воткнули палку в землю» и обратили местных жителей в свое подданство. Добровольно. А в это время, японцы жестоко бились с айнами «на подступах».