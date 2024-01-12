После заявления Владимира Путина о намерении посетить Курилы японское правительство пригрозило России «соответствующим ответом».
«Россия за это ответит»: японский генсек Хаяси в бешенстве из-за слов Путина о Курилах
Комментарии
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Михаил
Харакири ему в помощь ...😜
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20 час.
Сергей Николаевич
Может России что бы осадить японцев или по крайней мере озадачить их нужно предъявить права на Хокайдо. В 1803 году император Александр I в переписке с императором Японии, называл жителей Курил своими подданными, и это не встречало каких-либо возражений. Получается, что с точки зрения «исторических» прав Россия вполне может претендовать на север Хоккайдо, который не был освоен Японией, когда туда пришли русские. При этом айны, почему-то, мирно становились подданными России, а с японцами воевали, и война эта носила признаки геноцида со стороны Японии. Так что, претензии казаков на Хоккайдо (его северную часть) с исторической точки зрения более обоснованы, чем права японцев на тот же, Хоккайдо, не говоря уже о Курильских островах. Наши первые «воткнули палку в землю» и обратили местных жителей в свое подданство. Добровольно. А в это время, японцы жестоко бились с айнами «на подступах».
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19 час.
СА
Сергей Андросов
Нихуясе Хаяси!
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9 час.
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