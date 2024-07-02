Nexon выпустила первый Descendant на PC, Xbox и PlayStation – серверы открылись сегодня в 10 часов утра

Новая игра Nexon, The First Descendant, теперь доступна на PC, Xbox и PlayStation. Игра представляет собой смесь Warframe и Destiny, предлагает кооперативный режим для четырех игроков и поддерживает развитие персонажа с помощью различного оружия и экипировки.
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