Три моста на подъездах к Ростову-на-Дону возьмут под усиленную охрану

На эти цели выделили несколько десятков миллионов рублей.ФКУ Упрдор Москва-Волгоград разместило на портале госзакупок документы для проведения электронного аукциона по поиску подрядной организации, которая обеспечит круглосуточную охрану трёх мостов с разных сторон Ростова-на-Дону.