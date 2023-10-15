Три моста на подъездах к Ростову-на-Дону возьмут под усиленную охрану

На эти цели выделили несколько десятков миллионов рублей.ФКУ Упрдор Москва-Волгоград разместило на портале госзакупок документы для проведения электронного аукциона по поиску подрядной организации, которая обеспечит круглосуточную охрану трёх мостов с разных сторон Ростова-на-Дону.
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