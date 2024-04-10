«Подарил Насте вторую жизнь», — семья Заворотнюк назвала имя человека, который спас актрису

Несколько лет назад актриса Анастасия Заворотнюк активно вела социальные сети. А когда наступил момент затишья в ее социальном пространстве, в интернете появился аккаунт, которые, как гласит описание в профиле, начали вести ее члены семьи.
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