Спикер парламента Абхазии Ашуба проголосовал на выборах президента республики

Председатель парламента Абхазии Лаша Ашуба проголосовал на выборах президента республики. Как сообщает Sputnik Абхазия, Ашуба проголосовал на втором избирательном участке пятого округа в сухумской школе №14.
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