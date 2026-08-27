В российской столице трамвай стал лидером по росту пассажиропотока. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе уделяют этому виду транспорта огромное внимание: полностью обновили подвижной состав и запустили два Московских трамвайных диаметра.
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