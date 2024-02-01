В первый день февраля в Поморье будет облачно и скользко

По прогнозу Северного УГМС, температура воздуха первого февраля будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаСиноптики сообщают, что в регионе сохранится ветер южных направлений с порывами до 15-17 метров в секунду, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега.