Страна и люди

9 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сиденко
    Мы им покажем "кузькину мать"! Наш МИД должен обязательно выразить озабоченность.НАДЕЖДА НА ЗДРАВЫ...
  • Александр24
    Подождите,они хохлам ещё и тактические атомные снаряды втихаря поставят. ( А могут и настоящую бомбу).Украина просит у ...
  • Ирина Богданова
    Старую бабку  на затравку  посылают, а радости полные штаны! Плебейство в крови ?  А ёрника сама в долгах как в шелка...Запад выбивает Ро...

Кнутов: Россия одним ударом может остудить пыл Киева провернуть провокацию с дальнобойными ракетами ATACMS

Кнутов: Россия одним ударом может остудить пыл Киева провернуть провокацию с дальнобойными ракетами ATACMS

wikipedia.org / Public Domain Поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS более чем реальны, однако на этот случай у России есть несколько вариантов жесткого ответа, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Народными Новостями».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх