Кнутов: Россия одним ударом может остудить пыл Киева провернуть провокацию с дальнобойными ракетами ATACMS

wikipedia.org / Public Domain Поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS более чем реальны, однако на этот случай у России есть несколько вариантов жесткого ответа, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Народными Новостями».
wikipedia.org / Public Domain Поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS более чем реальны, однако на этот случай у России есть несколько вариантов жесткого ответа, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Народными Новостями».
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