Скорпионам искать деловых партнеров, а Водолеям проявить инициативу в личных отношениях: гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ понедельник, 29 апреля 2024 года, ожидается очень насыщенный и энергичный день.