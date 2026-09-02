Центробанк объяснил продление ограничения по выдаче иностранной валюты

Центробанк продлил действующие ограничения на выдачу наличной иностранной валюты ещё на полгода — теперь они сохранятся до 9 марта 2027 года .
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