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Спорт Уик-Энд

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Вброс от «Mash на спорте»: Подоплека ухода Мостового из «Зенита» - конфликт с Семаком из-за дочери наставника

Вброс от «Mash на спорте»: Подоплека ухода Мостового из «Зенита» - конфликт с Семаком из-за дочери наставника

Футбольного джентльмена 2025 года Андрея Мостового фактически выгнали из «Зенита» за неджентльменское отношение к дочери Сергея Семака Майе, утверждает канал «Mash на спорте».

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