Сергей Собянин поздравил Москву с 879-летием и поблагодарил жителей

Мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с 879-летием столицы, поблагодарив за вклад в победу и развитие города.
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