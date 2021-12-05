Эксперт по инфобезопасности Купреев рассказал, как хакеры получают доступ к видеокамерам

Страх, что доступ к видеокамерам могут получить третьи лица, знаком многим россиянам. Как выяснилось, подобная боязнь небезосновательна: по словам эксперта по инфобезопасности Олега Купреева, взломать можно практически любое такое устройство.
Страх, что доступ к видеокамерам могут получить третьи лица, знаком многим россиянам. Как выяснилось, подобная боязнь небезосновательна: по словам эксперта по инфобезопасности Олега Купреева, взломать можно практически любое такое устройство.
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